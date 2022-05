Ostia, auto in fiamme: paura e traffico paralizzato sulla Colombo, code chilometriche

Code chilometriche, caos, fiamme. Primo maggio nero per i romani, a causa di un'auto che ha preso fuoco: l'incendio è divampato lungo via Cristoforo Colombo (all’altezza del km 16 in direzione Roma) e ha provocato disagi e notevoli rallentamenti del traffico con file chilometriche fino a via Wolf Ferrari all’Infernetto.

L'incendio è scoppiato intorno alle ore 18 e sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco che, per le fiamme alte e sempre più forti, hanno dovuto bloccare il traffico. Infatti, molti automobilisti, dopo diverse ore di attesa, hanno deciso di spegnere i motori e scendere dalle vetture. In molti tornavano da una giornata al mare di Ostia o erano diretti al Concertone di Primo Maggio a piazza San Giovanni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 20:33

