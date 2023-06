L’Amato di Iside: la mostra dedicata alla Dea dai mille i volti alla Domus Aurea

Apre al pubblico “L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto” all’interno del Parco archeologico del Colosseo a Roma. La mostra, che arricchisce i bellissimi ambienti della Domus Aurea neroniana, nasce dalla riflessione su alcuni frammenti di decorazioni egittizzanti rinvenuti durante il restauro, legati proprio al culto di Iside, la dea dai mille volti.

<h2> L’Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l’Egitto </h2>

Nel grande Criptoportico che collega gli ambienti della “Casa d’Oro”, si trovano infatti reperti che rimandano al profondo rapporto che Nerone aveva con la cultura egiziana, l’amore per Alessandria d’Egitto e per i culti religiosi orientali: la grande statua di Tutmosi I, il busto del faraone Amasi, fino ad un piccolo meraviglioso mosaico con un paesaggio nilotico e a statue raffiguranti Iside.

Ma perché Nerone aveva questo amore per l’Egitto, proprio lui che in Egitto non ci era stato mai? Secondo le fonti fu influenzato dai suoi precettori Cheremone di Naucrati e Seneca, tant’è che lui stesso si definiva “Amato di Iside”, cioè l’Imperatore “Re dell’Alto e del Basso Egitto, signore delle Due Terre, Sovrano dei Sovrani”.

Il palazzo neroniano, che fu poi letteralmente riempito di terra di riporto e che grazie a quest’opera di cancellazione si è conservato fino si giorni nostri, accoglie il visitatore con le sue preziose pareti dipinte, suggestionandolo con i suoi spazi segreti e freschi, in un labirinto di bellezza creato dagli architetti Severo e Celere tra il 64 e il 68 d.C. e ancora perfetto.

Il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha inaugurato la mostra insieme alla direttrice Alfonsina Russo, ha commentato: «La mostra 'L'Amato di Iside' alla Domus Aurea, raccogliendo decine di preziosi reperti legati alla cultura egizia provenienti dai maggiori musei italiani, ha il merito di valorizzare ancor di più un sito straordinario, che non smette di regalare scoperte anche grazie alla costante attività di indagine e restauro svolto dai tecnici del Parco archeologico del Colosseo».

La mostra è visitabile tutti i giorni; il fine settimana (dal venerdì alla domenica) si aggiungerà la Domus Aurea Experience (installazione in realtà virtuale all’interno della Sala della Volta Dorata).

