«La Locanda dei Girasoli ha una nuova sede in via Taranto. In accordo con Ater, i locali ospiteranno il ristorante gestito dalla onlus Sintesi», che offre lavoro a ragazzi con la sindrome di down. Così il Presidente della Regione, Zingaretti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 08:00

