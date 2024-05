Primo Maggio, Elisa porta l'inclusione sul palco: «Mi hanno fatto sentire sbagliata perché trans. Qualunque pelle abiti, tu non tradirti mai»

di Redazione web

Il concertone del Primo Maggio è un'ottima occasione per lanciare messaggi importanti, che possano "far rumore" e che possano arrivare a tutti. Uno dei temi che spesso si affrontano sul prestigioso palco è quello dell'inclusione: una ragazza transessuale di nome Elisa ha letto un pensiero che incoraggia a non vergognarsi mai di ciò che si è, della propria personalità e persona.

Il discorso della ragazza trans

Elisa è salita sul palco del concertone del Primo Maggio prima dell'esibizione della band Ex-Otago. La ragazza, che indossava una t-shirt bianca con la scritta "Tu non tradirti mai", ha detto: «Ciao ragazzi, io sono Elisa e vengo da Genova come gli Ex-Otago. Io con la mia pelle ho sempre avuto un pessimo rapporto, sono cresciuta in una società che non mi ha mai detto che potevo essere trans e, poi, quando ho scoperto che era possibile, mi ha fatta sentire sbagliata, a guarire e obbligata a obbedire a degli standard per essere accettata. Noi persone trans siamo state anche bambini trans che non hanno avuto gli strumenti per comprendersi né le parole per raccontarsi, se non quelle stigmatizzanti. Secondo alcune ricerche, tra le quali quelle di McKanzie nel 2002, le persone trans sono una categoria con un tasso di disoccupazione doppio rispetto a quelle CIS (persona la cui identità di genere coincide con il genere assegnato alla nascita, ndr). È un dato che si aggiunge ai costi proibitivi per accedere al percorso di transizione considerato un capriccio».

Le parole di Elisa

Elisa ha, poi, concluso ricordando Chloe Bianco: «Vogliamo ricordare Chloe Bianco, donna trans e insegnante sollevata dal suo incarico dopo il suo coming out.

