Concerto Primo Maggio, Alessandro dei Santi Francesi cambia look: «Sta facendo di tutto per non farsi più dire "bono"»

di Sara Orlandini

Sul palco del concertone del Primo Maggio si sono esibiti anche i Santi Francesi che sono stati acclamati e applauditi da tutto il pubblico presente al Circo Massimo a Roma. Il look di Alessandro De Santis ha lasciato a bocca aperta i fan sotto agli ombrelli che, no, non sono stati annebbiati dalla pioggia o dai cappucci degli impermeabili. Il cantante, infatti, si è schiarito i capelli passando da un castano scuro a un biondo. Gli ammiratori del duo di Ivrea si sono precipitati su Twitter a commentare la nuova capigliatura.

Il nuovo look di Alessandro De Santis

Alessandro De Santis ha cambiato look e si è mostrato con il nuovo colore di capelli proprio sul palco del concertone del Primo Maggio. Il cantante indossava una camicia bianca, una giacca nera e un paio di jeans chiari e si è scatenato insieme al collega Mario Lorenzo Francese. Alessandro ha fatto sorridere il pubblico quando ha cominciato a cantare la canzone presentata a Sanremo, "L'amore in bocca" e al verso "Sono le ultime gocce di pioggia" ha aggiunto «Spero», dato che a Roma, piove da ore.

I fan, comunque, si sono concentrati sul suo look: a qualcuno il biondo piace mentre qualcun altro lo preferiva con i capelli scuri. Su Twitter sono comparsi commenti del tipo: «Alessandro sta facendo di tutto per non farsi più dire che è "bono"» oppure «Quando sono usciti i Santi Francesi ho cambiato canale perché continuavo a urlare quanto fosse bello Ale» o ancora «I Santi Francesi introdotti come “boni” e Alessandro che sarà inca*** come un puma».

Alessandro De Santis e i social

Qualche mese fa, Alessandro De Santis era stato protagonista di una polemica nata da una domanda che Alessandro Cattelan gli rivolse a "Stasera C'è Cattelan".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA