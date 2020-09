Altrome, la prima fitness boutique a Roma. Un modo nuovo per allenarsi e socializzare

di Paolo Travisi

La prima fitness boutique a Roma. Un nuovo concetto di allenamento nasce nella capitale, da un'idea di quattro giovani imprenditori, che anagrammando il loro cognome, Mortale, hanno dato vita a. Uno spazio dedicato al work-out con macchinari di ultissima generazione, in un'area (via della Pisana, 435) dove un capannone dismesso è stato trasformato in un luogo che non mancherà d'ispirare chi vuole dedicarsi al fitness."Vogliamo offrire un allenamento alternativo a Roma, da qui nasce il nome Altrome, scegliendo una struttura dismessa per ridare al territorio un servizio di benessere, in un anno così particolare, in cui abbiamo capito quanto sia importante prendersi cura della nostra persona e dei momenti felici da condividere con gli altri con l'allenamento fisico e la community" spiega Mirko Mortale uno dei quattro giovani che ha dato vita al progetto Altrome "ovviamente seguiremo tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone, ma è bello riscoprie la socialità allenandosi".L'innovazione del progetto sta anche nella scelta di creare la prima fitness boutique a Roma che sottindende alla volontà di "offrire qualcosa di unico ed esclusivo che nel fitness racchiude dei format specifici di alta intensità, alta profilazione e sicuramente con tecnologie in grado di accompagnare le persone agli obiettivi che si prefiggono".Presente all'inaugurazione di, anche Leonardi Bocci, noto youtuber romano che durante il lockdown ha raccontato con ironia come ha vissuto la sua quarantena, con quell'ironia che sui social ha conquistato migliaia di persone. E Bocci ha ammesso che il lockdown ha pesato soprattutto sulla forma, ma che, a differenza dei suoi video, in cui ha raccontato le differenze di stili di vita tra i romani di Roma Nord e Roma Sud "qui alla fitness boutiuque non si fanno differenze. E' un posto ideale per tutti i romani che vogliano allenarsi o rimettersi in forma. E questa seconda ipotesi è proprio il mio caso" ammette con ironia Bocci.All'interno didominano i colori nero e giallo, in un ambiente hi-tech con luci a led, macchinari di ultima generaione, tv a schermo piatto dove controllare ogni aspetto dell'allenamento, ed in più anche una consolle dove ospitare dj-set per accompagnare il work-out con della musica motivazionale.Due le sale presenti in Altrome, che consentono di dedicarsi a due differenti attività di allenamenti con pesi e macchine di ultima generazione, realizzate dall'azienda italiana, leader mondiale del settore, Tecnhogym che sottolinea la volontà dei quattro giovani imprenditori romani di fa ricorso sia alle aziende del made in italy che alle imprese romane che hanno partecipato alla parte costruttiva di Altrome.Loè un’esperienza di allenamento che alimenta corpo e mente di energia e positività. Questo tipo di allenamento è l’evoluzione di qualsiasi altra tipologia di workout esistente sul mercato, è l’ultima trovata in fatto di risultati, tecnologia e divertimento. Skillathletic non solo migliora le “SKILL” (abilità) di ogni persona, ma la porta a volersi allenare per continuare a vivere quella sensazione di benessere che infonde ogni singola esperienza.è la nuova frontiera dell’allenamento funzionale. Una struttura multi-training in grado di offrire una quantità infinita e all’avanguardia di esercizi. Outrace è una struttura con format e allenamenti adatti a tutti, a partire da chi vuole iniziare o riprendere la sua attività fisica, fino all’atleta che vuole migliorare le proprie capacità con workout sempre nuovi e stimolanti. All’interno di Outrace si potranno provare una varietà indefinita di classi, dall’uso dei sacchi (la nostra Boxrace) al TRX, passando per allenamenti in sospensione, core training, forza, propriocezione e mobilità articolare.