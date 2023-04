Saccheggi e auto vandalizzate: ora a Portuense è emergenza

di Lorena Loiacono

Quattro mattoni ad alzare la macchina e, in pochi minuti, vengono portate via 4 gomme e i paraurti. Un lavoro veloce, si direbbe da professionisti. Frutto di raid notturni che stanno depredando le auto della zona Portuense, che adesso trema e chiede maggiore sicurezza. Accade soprattutto in via Giannetto Valli, dove il fenomeno delle auto fatte a pezzi ogni tanto si fa sentire: si tratta della strada sopra via della Magliana, che arriva a Villa Bonelli, da anni chiusa al traffico da un lato perché non può sostenere l’eccessivo peso del traffico. Probabilmente quel lato chiuso, di fatto, la lascia in parte isolata e, quindi, diventa una facile preda: una zona a rischio furti.



