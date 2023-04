Malore improvviso, poliziotto muore davanti ai colleghi: aveva 58 anni, choc in Questura

di Andrea TAFURO

Poliziotto colto da malore, muore in Questura a Lecce. L’agente 58enne, C.T.B., le sue iniziali, originario di Racale mentre era in servizio si è accasciato improvvisamente per terra ed ha perso conoscenza.

Il dramma

Il dramma si è palesato improvvisamente davanti agli occhi dei colleghi increduli. Immediata è quindi partita la richiesta di soccorsi alla centrale operativa del 118. I sanitari giunti sul posto, hanno provato più volte a rianimare l’uomo, agente della sezione volanti, manovre che sono andate avanti per almeno 50 minuti, ma il suo cuore aveva smesso di battere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 08:10

