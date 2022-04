Garbatella, un murales per ricordare Alfredino

Il cielo azzurro alle sue spalle, la canottierina a righe e quel sorriso impossibile da dimenticare. Da oggi la Garbatella ha un nuovo murales: quello in ricordo di Alfredino Rampi, per i 40 anni dalla tragica morte avvenuta nel 1981 dopo la caduta in un pozzo a Vermicino. Un evento che scosse l'Italia. Ora l'immagine di Alfredino sorride a chiunque le rivolga lo sguardo, raffigurata sul fianco di un palazzo all'inizio di via Rocco da Cesinale, a due passi dal murales dedicato ad Alberto Sordi. Per la realizzazione dell'opera di street art è stata promossa una raccolta fondi tramite Gofundme per 20mila euro, che verranno donati alla onlus fondata dalla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 08:02

