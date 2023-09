Agguato a Roma, in Questura l'uomo sospettato dell'omicidio di Daniele Di Giacomo: fermato a Fiuggi

di Redazione web

È in questura l'uomo sospettato dell'omicidio di Daniele Di Giacomo, il 38enne romano freddato ieri pomeriggio a colpi di pistola davanti a un bar tabacchi a Tor Bella Monaca. Fermato a Fiuggi in mattinata, l'uomo sarà ascoltato dagli agenti della Squadra Mobile titolari delle indagini. Ancora ricoverata, non in gravi condizioni, la fidanzata della vittima anche lei colpita da un proiettile al ginocchio.

Tor Bella Monaca, maxi operazione carabinieri dopo l'agguato: decine di perquisizioni

Agguato a Roma: uomo ucciso in auto, gambizzata la compagna. Terrore in strada: «La gente urlava»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Settembre 2023, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA