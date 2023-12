Movida a Roma, acido lanciato dal balcone sui clienti del pub: un 31enne potrebbe perdere la vista

di Redazione web

Un ragazzo di 31 anni potrebbe perdere la vista da un occhio, dopo essere stato colpito con dell'acido lanciato da un balcone in "risposta" al rumore molesto di un pub a Roma. Il locale in questione si chiama "Mushroom" e si trova in via Pietro Giordani. L'autore del gesto non è stato identificato, ma si presuppone che possa trattarsi di un condomino del palazzo che si trova sopra al pub, riporta Repubblica.

Il ragazzo, che era seduto ai tavolini esterni del pub, ha riportato un’ustione chimica all’occhio sinistro, colpito da un liquido contenente forse acido muriatico e ammoniaca. Il fatto risale al 28 dicembre. Come lui, anche altre persone sono state colpite dal liquido lanciato dal balcone. La polizia, intervenuta dopo il fatto, è poi andata via senza identificare l'autore del gesto.

«Questo è l’ennesimo episodio di violenza che subiamo - racconta Alessandro Fadda, responsabile legale del Mashroom - Ci hanno tirato le banane, le uova, ma anche sparato coi fucili a piombini. Abbiamo sempre denunciato tutto, ma non è mai stato identificato nessuno».

