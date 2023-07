Acea, l'intesa con il Viminale: siglato il protocollo per la legalità di appalti e opere

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo hanno siglato oggi al Viminale un Protocollo Quadro Nazionale per la tutela della legalità con l'obiettivo di rafforzare l'impegno comune contro potenziali fenomeni corruttivi e i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata in settori societari di rilievo strategico nazionale, tra i quali la gestione delle reti idroelettriche e dei rifiuti.

Intesa Viminale - Acea

Tra le finalità dell'accordo, potenziare su scala nazionale la cooperazione in materia di sicurezza pubblica e legalità, anche in considerazione dell'impegno di Acea nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali dei prossimi anni, come il raddoppio del Peschiera, il principale acquedotto che rifornisce la Capitale, e altri progetti in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

«Il protocollo firmato oggi - ha dichiarato l'Ad di Acea Palermo - pone il gruppo all'avanguardia sui temi della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Infatti, grazie alla sinergia con il Ministero dell'Interno e le Prefetture presso le quali sarà ratificato in tutti i territori in cui siamo presenti, consente di coniugare la tutela dell'ambiente con il rispetto della legalità, incentivando la crescita». Anche il ministro Piantedosi ha sottolineato come il protocollo con Acea assuma «una particolare rilevanza perché segna l'avvio di un partenariato strategico per garantire la sicurezza e la legalità in settori di intervento societario nevralgici per l'economia nazionale».

