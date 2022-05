42 kilometri, Paolo Pica presenta il racconto autobiografico alla libreria Le Torri

42 kilometri, il racconto autobiografico di Paolo Pica sarà presentato alla libreria Le Torri di Roma. Appuntamento venerdì 10 giugno, alle ore 18, in via Amico Aspertini 410 (zona Tor Bella Monaca).

L'accesso è consentito solo tramite prenotazione (allo 062012181) e con green pass. Alla presentazione sarà presente l'autore. Con lui due uomini di sport: il giornalista della Gazzetta dello Sport, Valerio Piccioni, e Nereo Benussi, per gli amanti dell’atletica “L’Allenatore dei ragazzi”.

42 kilometri, il nuovo libro di Paolo Pica

Il libro parla della storia personale dell’autore e della sua passione per la corsa. Correre verso la vita, che significa abbracciarne ogni aspetto: passioni, tormenti, cadute e riprese. Un ragazzo oggi uomo, partito da una periferia di Roma degli anni Sessanta, ha provato e prova tuttora a non fermarsi, in un movimento continuo tra corpo e mente. Il tutto è arricchito da racconti e aneddoti di personaggi famosi, di campioni, di trame di film che hanno reso questo sport qualcosa di più del semplice gesto atletico. Il filo rosso che attraversa il volume è quello della speranza; la speranza di non fermarsi mai e di ricercare sempre un senso di realizzazione maggiore: se oggi è andata male, domani andrà meglio.

