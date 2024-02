Il sapore del festival, canzoni e popcorn

di Gigi De Palo

Chi non discute guardando eventi nazionalpopolari come il Festival di Sanremo? In una casa dove ogni figlio rappresenta un mondo e, quindi, un diverso gusto musicale, la tensione può crescere mentre la competizione tra le preferenze si accende sullo schermo della televisione. Il figlio più grande ama da sempre i cantautori italiani e davanti ad alcune performance eccentriche rimane perplesso. Le figlie, oltre alla tipologia di musica, tifano anche per la storia dei cantanti in gara. Il figlio piccolo è totalmente disinteressato. Giorgio, invece, si diverte a scimmiottare quello che vede in tv con il suo microfono a pile portato da Babbo Natale. Ed ecco che proprio nel bel mezzo di una litigata su Fiorella Mannoia, arrivano popcorn notturni per tranquillizzare gli animi. E allora li vedi che masticano, ridono, discutono e chattano allo stesso tempo. E pensi a quando se ne saranno volati via per rivivere questi momenti nelle famiglie che costruiranno. E ti commuovi come uno scemo pensando che ti mancherà tutto questo. E che Sanremo avrà un altro sapore.

