Voragine si apre in strada, inghiottita un'auto: perdita dall'acquedotto, cantine e negozi allagati

Un allagamento stradale ha causato un cedimento, questa mattina, in una strada della zona Nord di Milano, via Orsini, nel quartiere di Quarto Oggiaro, dove un' auto è finita dentro una piccola voragine. Non si segnalano però feriti. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e il 118, oltre alla Polizia Locale che ha bloccato la circolazione.

Voragine nell'asfalto, il semaforo sprofonda ma continua a funzionare: incredibile in via Gianicolense

Cosa è successo

Il guasto si è verificato intorno alle 9. La perdita è stata tale da aver allagato anche cantine e negozi presenti in zona. Non si segnalano feriti. Mattoni e calcinacci hanno occupanto per metà via Orsini: operatori dell’Amsa sono intervenuti per ripulire l’area.