Voragine nell'asfalto, il semaforo sprofonda ma continua a funzionare: incredibile in via Gianicolense

Spesso ci si lamenta dicendo che in una grande città come Roma, i servizi, anche quelli essenziali alla minima difficoltà, cessino di funzionare. E invece, quanto accaduto sulla via Gianicolense, invita gli abitanti della capitale a ricredersi (... lo diciamo con ironia). Questa mattina, infatti, chi è passato lungo la trafficata arteria romana, al civico 70, avrà visto con una certa meraviglia un semaforo, che nonostante sia sprofondato nell'asfalto, continuava a funzionare.

Sempre attivo

Verde, arancione e rosso, le tre colorazioni del semaforo via Gianicolense, dove giusto venerdì scorso si è verificato un allagamento, mentre il semaforo è stato quasi del tutto inghiottito dalla strada, ma continua a regolare il traffico. Sulla via un nastro bianco e rosso delimita la carreggiata e segnala una delle conseguenze della perdita d'acqua che ha trasformato la strada in un torrente.

Strada in dissesto

La terra ed il fango ancora ricoprono l'asfalto, mentre una rete arancione segnala la chiusura del marciapiede, ma anche se la via è interdetta ai pedoni, il semaforo continua a lampeggiare.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 15:35

