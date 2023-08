Vandali devastano l'oratorio della chiesa: i carabinieri sistemano i locali nei periodi di riposo

La chiesa di Santa Maria Liberatrice è stata vandalizzata tra il 7 e l'8 agosto. La parrocchia del quartiere Vigentino a Milano utilizza i locali per le attività dell'oratorio e sede dell'associazione benefica «Milano Sospesa», che sono stati devastati anche tramite alcuni estintori, rendendo inutilizzabili diversi capi di abbigliamento e coperte, raccolti per poi essere distribuiti in beneficienza.

Come si sono organizzati i carabinieri

Il parroco ha denunciato ai carabinieri della locale stazione gli atti vandalici, che ora stanno indagando sull'accaduto. Inoltre, i carabinieri della Stazione Vigentino si sono organizzati nei periodi di riposo prima e dopo i turni di servizio per mettersi al lavoro nel riordinare e pulire i locali vandalizzati, assieme alla comunità della parrocchia e ai membri dell'associazione. Questi ultimi hanno poi ringraziato i militari dell'Arma con un post su Facebook, rendendo pubblica l'iniziativa.

