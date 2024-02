Valentino Colia investito e ucciso a 15 anni, il guidatore ubriaco verso il patteggiamento a 4 anni. La Procura: «È collaborativo»

di Redazione web

Valentino Colia è morto il 17 luglio scorso, investito mentre attraversava sulle strisce da Ionut Bogdan Pasca, 33enne romeno. Quest'ultimo, positivo all'alcoltest, era affidato in prova ai servizi sociali, dopo una condanna per furto, ricettazione e maltrattamenti in famiglia. Inoltre, era alla guida del furgone della ditta per cui lavorava senza una patente valida e viaggiava circa 30 chilometri oltre il consentito (80-85 dove il limite era 50).

La difesa e la Procura di Milano hanno concordato di fissare in 4 anni la proposta al giudice (che la valuterà venerdì) di patteggiamento, riporta Il Corriere. L'incidente è avvenuto a Garbagnate Milanese e ha coinvolto anche Ambra Lopez, amica e coetanea di Valentino Colia, rimasta ferita gravemente.

Le attenuanti: «È collaborativo»

Per l'accusa di omicidio stradale, la pena va da 5 a 10 anni.

Per le famiglie, al momento, nessun risarcimento dall’assicurazione né dall’investitore, ma solo un suo telegramma in cui dopo il rinvio a giudizio chiede scusa.

