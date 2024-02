Chiara Bortoletto morta in un incidente a 25 anni, «ha chiesto all'amico di guidare, sfrecciavano con la musica alta»

di Redazione web

Chiara Bortoletto è morta probabilmente per una disattenzione. Era alla guida della Mazda MX5 dell'amico, quando l'auto si è ribaltata ed è finita nel fossato. Nell'impatto, il ragazzo è stato sbalzato via e si è salvato. Lei è rimasta nella vettura ed è deceduta a 25 anni. L'incidente è avvenuto il 5 febbraio alle 15, a Colfrancui di Oderzo, in via Fraine, all’altezza del civico 54.

«Sfrecciavano con la musica alta»

Un testimone ha raccontato di aver visto i due ragazzi sfrecciare a velocità sostenuta e con la musica ad alto volume. Le prime ipotesi sull'incidente che ricostruiscono l'accaduto, raccontano della richiesta della ragazza di guidare l'auto.

Chi era Chiara Bortolotti

«Siamo sconvolti, è un dolore immenso, i genitori non riescono neanche a parlare», le parole della zia riportate dal Gazzettino. Chiara viveva con la famiglia in via Marconi a Crocetta del Montello. Dopo gli studi al Besta, aveva fatto diversi lavori: segretaria in una ditta di Breganze, nel Vicentino, la Metal Mec, e poi undici mesi a Londra, dove aveva trovato impiego da Starbucks, come supervisore. Tutte le esperienze la avevano aiutata a maturare e crescere professionalmente. Ora lavorava come segretaria in un’altra azienda.

