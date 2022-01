Vaccino Covid, cambiare l’appuntamento della terza dose è più facile dal 18 gennaio. E accesso libero per 12-19enni. Ecco le novità.

Da martedì 18 gennaio in Lombardia si modifica la data della terza dose con più flessibilità. «Per consentire ai cittadini di anticipare la terza dose, trascorso un intervallo di 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario – informa l’assessorato regionale al Welfare, guidato da Letizia Moratti - sarà possibile cambiare la data di prenotazione della dose booster già prenotata, cercando un nuovo appuntamento tra gli slot disponibili senza la necessità di cancellare l'appuntamento già preso». E quindi senza il rischio di perdere il posto. Tale opportunità sarà consentita accendendo al portale di prenotazione www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Basterà accedere al sito con i dati tessera fiscale e modificare la data. Il Welfare ricorda «che già da mercoledì 12 gennaio si può scegliere il momento e il luogo in cui ricevere la prima oppure la terza somministrazione secondo due modalità: la disponibilità per data oppure la disponibilità per vicinanza del centro, in base al cap». Inoltre, «per favorire la profilassi dei ragazzi, dai 12 ai 19 anni, la Regione dà ai più giovani la possibilità di accedere a tutti i centri lombardi senza prenotazione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA