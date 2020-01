Il corpo di un uomo è stato trovato privo di vita nei pressi di Lenno, comune sul ramo comasco del Lago di Como. Lo ha comunicato il 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Secondo quanto riferito da Areu potrebbe trattarsi di un'uomo disperso da qualche giorno di cui era stata fatta denuncia di scomparsa. Al momento non sono state rese note le sue generalità. Domenica 19 Gennaio 2020, 11:54

