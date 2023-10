Lancia sassi contro le auto e prende a calci i carabinieri: bloccato con un taser

di Redazione web

È servito il taser per fermare la furia di un ghanese di 31 anni. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per aver tirato alcuni sassi contro le auto di passaggio in viale Brianza a Sesto San Giovanni, Milano, e per aver aggredito un militare a calci, ieri in tarda serata. I carabinieri, intervenuti con più pattuglie dopo le telefonate degli automobilisti spaventati, hanno tentato di calmare il 31enne che, però, ha reagito scagliandosi contro uno di loro, colpendolo piú volte.

Bologna choc, ragazzo di 15 anni tira fuori il taser a scuola e dà la scossa al compagno

Corre nudo in strada, i carabinieri lo fermano con il taser: morto a 35 anni in ospedale

Per bloccarlo i militari hanno dovuto utilizzare il taser. Sia il Carabiniere colpito che l'aggressore sono stati trasportati in ospedale. Il primo è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per contusioni, il secondo dopo un controllo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Ottobre 2023, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA