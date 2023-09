Bus preso a sassate, terrore a bordo: esplodono tutti i vetri dei finestrini

di Redazione web

Pioggia di sassi contro il bus del trasporto pubblico a Taranto. Vetri del mezzo infranti, tanta paura a bordo e fortunatamente nessun ferito. Il grave episodio è avvenuto nella tarda serata di venerdì nel rione periferico di Paolo VI. I teppisti hanno preso di mira un bus della linea 11 che intorno alle 23,30 stava percorrendo il tratto della statale 172 che collega il quartiere al centro della città. Sul posto le volanti della Polizia.

La sassaiola

Il mezzo della Kyma mobilità. la società di trasporti partecipata dal Comune, era in movimento quando è stata presa di mira dalla sassaiola.

Le denunce

Non è la prima volta, purtroppo, che si registrano episodi di questo genere, in particolare nella periferia del capoluogo jonico. I sindacati di categoria più volte hanno denunciato il malessere dei conducenti impiegati nelle linee considerate a rischio. Il sospetto è che dietro questi casi di puo teppismo ci siano ragazzini, anche organizzate in gang, Proprio nei giorni scorsi il segretario generale della Spi Cgil Paolo Peluso aveva denunciato un incremento in città del fenomeno delle baby gang. In particolare il sindacalista aveva parlato di casi di anziani presi di mira da gruppi di minori terribili.

