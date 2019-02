Due colpi di pistola alla testa: 64enne ucciso in un cantiere edile

È morto all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), Giuseppe Giuliano, il sessantaquattrenne ferito questa mattina a colpi di pistola in un cantiere di Cascina Vione, a Basiglio (Milano). I colpi sarebbero stati sparati con un'arma di piccolo calibro.



L'uomo era stato ferito da un colpo di arma da fuoco alla testa a Basiglio, in località Cascina Vione, intorno alle 7.30. Giuseppe Giuliano era stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano.



L'uomo, 64 anni, era stato ferito all'interno di un cantiere edile, forse nella sua auto, ma al momento non emergono ulteriori particolari. Sulla dinamica e sul movente indagano i carabinieri.

