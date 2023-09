Turista di 20 anni dispersa nel lago d'Iseo: caduta in acqua dalla barca dopo la manovra azzardata di un'amica

di Redazione web

Una turista tedesca di 20 anni è dispersa da ieri nel lago d'Iseo. È caduta in acqua mentre si trovava in barca, in seguito a una manovra azzardata di un'amica, che si era messa alla guida. Inizialmente si era pensato a un tuffo volontario, adesso si ragiona sull'incidente.

Ricerche in corso

I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando la turista tedesca 20enne caduta da una barca e dispersa da ieri nel lago d'Iseo. La ricostruzione dell'accaduto si concentra però non più su un tuffo volontario, come era apparso nelle prime ore, ma su un incidente.

Una delle altre ragazze che erano sull'imbarcazione avrebbe infatti preso i comandi accelerando all'improvviso e causando la caduta della 20enne in acqua.

La festa in barca

La ragazza era con alcuni coetanei tedeschi sulla barca e tutti, secondo quanto è stato riferito, avevano bevuto, tranne il figlio del proprietario a cui era stata affidata l'imbarcazione. La ventenne pare si sia posizionata a prua, dove c'è pochissimo spazio per sostare e, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'amica di 23 anni si è messa all'improvviso ai comandi accelerando e causandone la caduta in acqua. La giovane non è più riemersa e gli amici hanno lanciato l'allarme. L'episodio è avvenuto nelle acque all'altezza di Pisogne, dove da ieri sono in corso le ricerche dei sommozzatori e dei vigili del fuoco.

