Il fratello gli uccise moglie, figlia e cognata: risarcito con 100mila euro. Il legale: «Troppo poco»

Nell'ottobre del 2009 l'albanese Alfred Melyshi, 24 anni all'epoca, uccise la compagna 19enne, Ornela, la sorella Rina di 24 e la figlioletta di 4 anni di quest'ultima. Un triplice omicidio avvenuto a Stradella, nel pavese, che sconvolse la città.

Ora il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali e violenti del Ministero dell'Interno gli ha accordato un indennizzo complessivo di 100.000 euro per moglie e figlia. La battaglia dell'uomo, assistito dall'avvocato Claudio Defilippi proseguirà quindi per via giudiziaria per ottenere un indennizzo «più congruo» anche in relazione all'omicidio della cognata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 16:08

