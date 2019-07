Trenord, sciopero fino a lunedì: disagi anche per il Malpensa Express

Scatterà nella notte tra sabato e domenica, alle 3, per durare fino alle 2 del mattino di lunedì lo sciopero regionale del trasporto ferroviario proclamato dal sindacato Orsa in Lombardia e che riguarderà le linee Trenord. Dal momento che si tratta di una domenica, non sono previste fasce di garanzia: i disagi maggiori potrebbero riguardare chi parte per le vacanze e ha pianificato di prendere un treno per raggiungere l'aeroporto di Milano Malpensa.



Il servizio Malpensa Express, insieme a tutti i treni regionali, potrebbe subire cancellazioni e ritardi. Per questo, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie, in partenza da via Paleocapa 1 verso Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Si può arrivare a Malpensa anche dalla stazione di Milano Centrale, dove ci sono frequenti collegamenti organizzati da diverse compagnie di pullman. Il sindacato Orsa lamenta il mancato rinnovo del contratto a quattro anni dalla sua scadenza: la scelta di un giorno festivo per proclamare lo sciopero è stata presa per non gravare eccessivamente sui pendolari. Sabato 13 Luglio 2019, 23:06

