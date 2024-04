Tenta di violentare una 22enne in auto dopo la discoteca, lei reagisce e viene buttata giù dalla Bmw in corsa in centro a Milano

di Redazione web

Un passaggio in auto dopo la serata in discoteca si stava trasformando in un incubo per una giovane donna: è quanto accaduto a una ragazza di 22 anni, sfuggita a una violenza sessuale in centro a Milano. La giovane è stata aggredita da un ragazzo italiano che aveva conosciuto in discoteca e che si era offerto di accompagnarla a casa.

La ragazza, che non ha avuto bisogno di cure mediche, ha poi chiamato i carabinieri che hanno raccolto la sua versione di quanto accaduto.

Il passaggio in auto e la violenza

Secondo quanto si è appreso è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando la giovane, salita con lui in auto, a un certo punto del tragitto ha reagito con forza al guidatore che cercava di abusare di lei, palpeggiandola nelle parti intime, come riporta Il Giorno, e alla fine è stata scaraventata fuori dalla vettura, una Bmw grigia, nel centralissimo corso Venezia, all'altezza di via Senato, poco prima dell'alba.

Sul posto sono giunti i carabinieri dei Radiomobile, e la 22enne, che non aveva alcuna ferita, ha rifiutato le cure mediche.

I militari ora sono in attesa di una sua eventuale querela.

