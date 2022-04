Stramilano, torna dopo due anni la corsa cittadina: «Obiettivo 50mila iscritti»

Torna, dopo due anni di stop per pandemia, la Stramilano, alla sua 49ª edizione. Si correrà domenica 15 maggio, dopo che la prima data fissata (il 20 marzo scorso) era saltata causa sempre l’emergenza Covid: invasione di runner, allenati e non, e solita formula a tre con la 10 km per tutti, la 5 km per le famiglie con partenza dal Duomo e la 21 km agonistica per i top runner che scatterà dal Castello Sforzesco. L’obiettivo di quest’anno è arrivare a 50mila iscritti per eguagliare la partecipazione degli anni pre Covid. «Fino ad ora siamo arrivati attorno alle 8mila persone iscritte ma abbiamo appena iniziato - ha spiegato il presidente della Stramilano Michele Mesto a margine della presentazione nella sede Bpm - il 3 maggio apriamo il centro Stramilano in Duomo e le iscrizioni arriveranno».

Anche quest’anno una madrina d’eccezione per la manifestazione: Giorgia Rossi, giornalista sportiva. «Ci voleva il ritorno della Stramilano perché è una gara che mancava, molto milanese, adatta a tutti - ha detto il sindaco Sala - i cittadini dovranno essere un po’ tolleranti perché ci saranno delle strade chiuse». In vista c’è anche lo sciopero indetto per quella giornata dal sindacato Sulpm della polizia locale: «Cercheremo di mettere in campo le forze necessarie» ha aggiunto Sala.

IL PERCORSO. La Stramilano parte da piazza Duomo alle 8,30. Arrivo all’Arena Civica, maxi ristoro e festa finale. Alle 9,30, sempre da Piazza Duomo, partirà la Stramilanina. Alle 10 spazio agli agonisti della Stramilano Half Marathon, con partenza e arrivo in piazza Castello: una gara di livello internazionale, che in passato ha centrato record di tutto rispetto, in cui i runner potranno contare anche su un servizio pacer gestito dagli Urban Runners Milano per consentire agli atleti di tagliare il traguardo secondo tempi stabiliti. Ci saranno anche un migliaio di atleti dell’esercito italiano e tre atleti del Centro sportivo carabinieri.

