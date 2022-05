Spade laser e Jedi, la galassia di Star Wars è a Vigevano

I fan di Star Wars si sono già segnati, da tempo, le coordinate: sabato 7 maggio, a Vigevano, bellissima cittadina lombarda, per l’intera giornata. L’appuntamento è di quelli da non perdere: Star Wars Day, una giornata dedicata esclusivamente a chi ama la magia di quella “galassia lontana, lontana…”. Tutti invitati a partecipare in costume o con un oggetto in stile Guerre Stellari. Il programma è molto ricco con tanti eventi (gratuiti).

Tanti i gruppi internazionali di costuming presenti (riconosciuti ufficialmente dalla LucasFilm), ovvero 501st Italica Garrison (rappresentanti dell’Impero e dei Sith), Rebel Legion Italian Base (rappresentanti della Ribellione e dei Jedi), Ori’Cetar Clan (rappresentanti dei Mandaloriani), Saber Guild (duellanti con spada laser) insieme ai piccoli della Galactic Academy Varykino (sezione dedicata ai minori di 18 anni). Parallelamente, ci sarà la possibilità di godersi la musica, ovviamente a tema Star Wars, del gruppo Penthouse Brothers, fare un corso di combattimento con le mitiche spade laser e visitare una mostra Lego dedicata all’universo di Guerre Stellari (in collaborazione con BrianzaLug).

Il momento clou sarà la parata, organizzata da Diapason Consortium, per le vie del centro (con inizio a partire dalle 15). Presenti tutti i personaggi iconici della saga, da Darth Vader a Luke Skywalker, passando per la principessa Leia e tanti Stormtroopers. Dopo una lunga attesa, torna quindi la possibilità di festeggiare, tutti insieme, lo Star Wars Day. Vigevano è pronta ad essere invasa dai fan della saga stellare più amata di sempre. Che la Forza sia con tutti i partecipanti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 06:00

