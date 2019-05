Con spray al peperoncino rapinano negozi di alimentari: tre "colpi" in pochi giorni

Utilizzavano lo spray al peperoncino per rapinare negozi di alimentari. Finiti ieri in carcere, con ordinanza di custodia cautelare, un uomo 40enne e la convivente di 45 anni, per rapina aggravata ai danni di esercizi commerciali.



Durante le rapine la donna nascondeva i prodotti all'interno della borsa e, una volta alle casse, utilizzava lo spray antiaggressione contro cassieri e personale della vigilanza, mentre l'uomo colpiva l'addetto alla sicurezza per assicurare la fuga. La coppia sarebbe responsabile di almeno tre episodi dello stesso genere. Venerdì 31 Maggio 2019, 12:03

