Sposa sola e triste per le strade di Milano, il web si interroga sulla donna misteriosa

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

per le vie di. Così è stata immortalata da diversi utenti una donna, vestita da sposa, con tanto di fiori, ma senza suo marito e soprattutto con un'espressione che non sembra certo essere delle più felici. Sul web e sui social stanno facendo il giro le sue immagini in vari punti della città e mentre i più romantici si sciolgono in lacrime, i più pratici parlano già di pubblicità.Prima piazza San Babila, poi corso Vittorio Emanuele, poi la metropolitana. Questi sono i lughi in cui è stata avvistata la, almeno apparentemente, triste sposina. Per ora la misteriosa e solitaria donna non ha detto ancora nulla, non ha svelato il motivo del suo dolore (vero o falso che sia). Qualcuno crede si tratti di una mossa pubblicitaria, magari di un prodotto, di un evento, ma anche di programmi televisivi, tanto che c'è chi ha suggerito di segnalare il fatto a Barbara D'Urso che a Pomeriggio Cinque o a Domenica Live, potrebbe risolvere il mistero che tanto incuriosisce gli abitanti milanesi.