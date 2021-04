Spaccia droga con la figlia di 4 anni: marocchino bloccato dalla polizia

Ha effettuato una consegna di droga senza esitare a usare la figlia come 'copertura', un pusher 39enne, marocchino, già arrestato tre volte per spaccio, che avrebbe lasciato la bambina di 4 anni e mezzo sola nell'auto parcheggiata mentre incontrava un cliente. E' quanto ritiene la Polizia di Stato, che ieri pomeriggio ha bloccato l'uomo, ora accusato di abbandono di minorenne e spaccio, in via degli Etruschi, a Milano.

Addosso gli sono stati trovati solo 2 grammi di cocaina e 245 euro in contanti. In casa sua poi, dove vive con la moglie italiana e i loro due figli, è stato trovato un contratto che attesta il versamento di contributi lavorativi, a favore del marocchino, da parte di un 40enne con precedenti per false attestazioni. Il sospetto degli agenti è che il documento sia falso e che possa scoperchiare un giro di truffe finalizzate all'ottenimento di permessi di soggiorno. Sul caso indaga il commissariato Monforte Vittoria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 15:39

