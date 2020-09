Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina da due pescatori nel fiume Adda, a 500 metri dal ponte di San Pietro, a Berbenno (Sondrio). Sul posto è intervenuta la polizia di Sondrio e i vigili del fuoco del comando provinciale di Sondrio. Il cadavere non è ancora stato identificato ma gli inquirenti non escludono l'ipotesi che si possa trattare del corpo della 15enne scomparsa nel fiume il primo settembre scorso.



La ragazzina , di nazionalità marocchina, residente a Sondrio, era stata inghiottita in un pomeriggio dall' Adda mentre, alla confluenza con il torrente Mallero, in compagnia della cugina e di alcuni familiari era al parco Bartesaghi, su una spiaggetta per prendere il sole. Il padre aveva continuato a cercarla per giorni da solo.



«Non posso smettere di cercarla - aveva spiegato - Mi sto dando da fare per trovarla e spero che ci sia qualcuno che con buona volontà voglia mettersi a disposizione per aiutarmi. Io mi avvicino al fiume, a volte ci entro anche, rimanendo vicino alla riva. So nuotare bene e non voglio correre rischi, ma spero di trovare Hafsa, che magari è incagliata da qualche parte. O spero di essere lì quando il fiume la restituirà. Non posso rimanere a casa ad aspettare». Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 16:20

