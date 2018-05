Da Attila a Woody Allen, la Scala piena di sorprese

Ci sarà “Attila” di Giuseppe Verdi a braccetto con il “Gianni Schicchi” per la regia di Woody Allen, atteso a luglio a Milano. Un cartellone scintillante per la nuova stagione della Scala presentata ieri dal sovrintendente Alexander Pereira con il direttore musicale Riccardo Chailly e il sindaco Giuseppe Sala.



Quindici produzioni (metà italiane) e la prima il 7 dicembre con “Attila” di Verdi, diretta da Chailly. Edizione critica con «due sorprese nel terzo atto» ha assicurato il maestro: la romanza “O dolore” e l’esecuzione «di cinque battute composte da Rossini quando lo eseguì a Parigi nel 1865, prima della romanza». Nel cast Ildar Abdrazakov e Saioa Hernandez, regia Davide Livermore. Sempre sotto il segno di Verdi Michele Mariotti dirigerà “I Masnadieri” mentre torna “Rigoletto” con Leo Nucci e la direzione di Nello Santi. Ripresa della “Traviata” di Liliana Cavani con Myung-Whun Chung a dirigerla per la prima volta e fra gli interpreti Nucci e Placido Domingo ad alternarsi nel ruolo di Giorgio Germont. La curiosità è l’allestimento di Woody Allen del “Gianni Schicchi”, che in Italia è già andato in scena a Spoleto, con l’atteso arrivo, almeno per qualche giorno, del premio Oscar in teatro. Gli verrà anche dedicata una rassegna cinematografica. Tra le opere che completano il cartellone “Chivanscina” di Musorgksij diretto da Valery Gergiev e la regia di Mario Martone, “Ariadne auf Naxos” di Strauss con Alexander Pereira «gratis» a fare la parte recitata del Haushofmeister. Chailly dirigerà come seconda opera “Manon Lescaut” di Puccini con la regia di David Poutney (e nel 2019 la stagione sarà inaugurata da “Tosca” con la star Anna Netrebko). Fra le novità Cecilia Bartoli protagonista nel 2019 di un progetto Barocco che la vede protagonista di “Giulio Cesare” di Haendel con la direzione di Giovanni Antonini.

Poi il gala dei Wiener con direttori Placido Domingo e Gustavo Dudamel e big del canto da Jonas Kaufmann a Domingo stesso. E poi il ritorno della biglietteria dalla piazza Duomo a dentro alla Scala, dove ora c’è lo shop.

