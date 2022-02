Cene hot e location insolite, ecco i menù per i fidanzati

La festa degli innamorati si celebra stuzzicando il palato. Tra menu gourmet dagli ingredienti afrodisiaci e proposte più goderecce, per esperienze uniche da vivere con il proprio partner al ristorante, a casa propria o in location romantiche e insolite. Ecco qualche idea per un San Valentino tutto da gustare nei locali di Milano.

V8+ Love Night è la proposta unconventional e gratuita a base di Prosecco a bordo di un tram tutto rosa che, dalle 19 alle 21,30 con partenza da piazza Castello, porta alla scoperta degli scorci più romantici del centro di Milano accompagnate da canzoni d’amore live, per concludersi tra calici di rosè e finger food da Desco, dove eventualmente ci si può poi fermare a cena (anche in formula vegana). Autentico Milano, il nuovo store di eccellenze enogastronomiche italiane di fronte a fronte a Santa Maria della Grazie, offre una sala in esclusiva (prenotabile in esclusiva anche a serrande abbassate) per una degustazione sensoriale guidata da esperti gourmand. Al Mi View Restaurant, al ventesimo piano della Torre WJC del Portello, si gusta un menu “piccante”, ispirato a celebri citazioni amorose letterarie e cinematografiche. Palloncini rossi con messaggi d’amore da Cocciuto, dove gustare la pizza Valentina Cocciuta e versioni “hot” dei suoi Cocciutelli (ciambelline fritte e croccanti). Violino dal vivo, lume di candela e la possibilità di far trovare uno splendido bouquet floreale a tavola per l’experience gourmand da All’Origine.

Nel suo AB - Il lusso della semplicità, chef Alessandro Borghese propone Rosalinda, un dessert a forma di rosa al cioccolato e passion fruit. La “cena del peccato” di God Save The Food si apre con l’Elisir GSTF, uno shot a base di mela, zenzero, curcuma e pepe, da sorseggiare con salmone marinato profumato al cacao. Nelle due sedi di VIVO una degustazione di sette portate per amanti del pesce con i prodotti della filiera del Gruppo Manno, leader toscano del settore ittico e del pescato nazionale. Per chi preferisce festeggiare San Valentino nell’intimità di casa, chef Claudio Sadler ha ideato due menu di mare o di terra disponibili in asporto ristorante Chic’n Quick o in delivery anche per l’hinterland. Per i carnivori la box de Il Mannarino con dieci iconiche bombette, due zampine di Sammichele, una parmigiana di melanzane e una porzione di cannoli accompagnati dal kit per farcirli; a base di pesce quella di Daniel, dello chef Canzian con chicche come la granseola all’orientale e sardine in saor, così come la “Box di San Valentino” di Eataly.

Per chi ne ha la possibilità ci sono i lussuosi pacchetti speciali dell’Excelsior Hotel Gallia, del Grand Hotel et de Milan e dell’Armani Hotel che comprendono oltre a menu preziosi, pernottamenti, trattamenti benessere e attenzioni speciali per le coppie. Ancor più esclusive le proposte personalizzabili di Deluxy con tanto consegna a casa in giacca, cravatta e guanti bianchi di menu firmati da Wicky’s, 142 Restaurant, Basara e Voce Aimo e Nadia. E per gli amanti dei dolci, imperdibili le creazioni d’alta pasticceria di Peck, dalla scultura di cioccolato Love Plate alla torta Strawberry Love, o la Dolce Sinfonia a forma di cuore Pasticceria Martesana.

