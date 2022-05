Rec Bull Bc One Italy Cypher 2022: sabato il grande evento al Barrios' di Milano

Energia, adrenalina, dedizione e passione: l’edizione 2022 del Red Bull BC One Italy Cypher è questo e molto altro ancora. Il più importante evento di breaking al mondo andrà in scena a Milano, sabato 21 maggio a partire dalle ore 20.40 al Barrio’s - Piazza Donne Partigiane e vedrà i migliori atleti italiani di questa disciplina sfidarsi in battle 1vs1 ad eliminazione diretta per conquistare il titolo di campioni nazionali.

L’evento sarà aperto da un’esibizione del rapper Abby 6ix, voce autentica del quartiere Barona, e verrà trasmesso in live streaming dalle ore 21.00 sui canale ufficiali di Red Bull BC One: Youtube e Facebook. Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per b-boy e b-girl del mondo: ogni anno migliaia di ballerini e ballerine di ogni continente si sfidano per avere la possibilità di rappresentare il proprio paese alla Finale Mondiale del Red Bull BC One che quest’anno, per la sua 19esima edizione, si svolgerà il 12 Novembre a New York, la città da cui tutto ha avuto origine. Nel corso di quasi cinque decenni, questa forma d'arte locale ha infatti superato i confini di New York, diventando un fenomeno mondiale e accreditandosi come disciplina sportiva che debutterà prossimamente a Parigi.

Sul palco del Red Bull BC One Italy Cypher 2022 tre giudici di eccezione, volti iper noti della scena del breaking nazionale e internazionale: Danilo, San Andrea e Roxrite. Gli host della serata sono Ensi & Ricky Rock e Direttore Artistico dell’evento è Kacyo, vincitore del Red Bull BC One 2017 e Responsabile Tecnico della Nazionale Breaking per la Federazione Italiana Danza Sportiva. Sul palco sono attesi i 24 breaker, 16 B - Boy e 8 B - Girl: ai 12 già selezionati se ne affiancheranno altri 12 attraverso specifiche qualifiche pre evento con inizio alle ore 12 al Barrio’s. Già confermati in gara sono gli 8 b-boy: • Cristian Bilardi aka b-boy MOWGLY • Federico Sozzo aka b-boy Rico • Omar Fatnassi aka b-boy Fat • Emanuele Dezi aka b-boy Dezz-it • Matteo Lerose aka b-boy Side • Luca D’antonio aka b-boy Amaro • Alessio Signore aka b-boy Snap • Daniele Vargos aka b-boy Daga e le 4 b-girl: • Alessia Elettra Dirella aka b-girl Elettra • Alessandra Chillemi aka b-girl Alessandrina • Giovanna Fontata aka b-girl Solid • Alessandra Cortesia aka b-girl Lexy

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.redbull.com/bconeitalia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA