Rapina due volte la stessa casa in tre giorni: «Grazie, tornerò». Arrestato un 51enne

Ha rapinato due volte la stessa casa, nel giro di tre giorni. E lo ha fatto con la massima tranquillità e naturalezza, avvertendo anche il padrone di casa: «Grazie, tornerò». Dopo il secondo colpo, però, per un 51enne brianzolo sono scattate le manette.

L'uomo, residente a Cermenate, è stato arrestato dai carabinieri di Lentate sul Seveso ed è ora indagato per due rapine aggravate commesse la sera dello scorso 29 giugno e del 01 luglio 2022, a Lazzate (Mona e Brianza) semore nell'abitazione di un 66enne. La prima volta il 51enne, con volto coperto da una mascherina chirurgica e una pistola nascosta tra i giornali sotto il braccio, dopo aver avvicinato la vittima con la scusa di chiedere informazioni sulla vendita della sua abitazione e averla persuasa a farlo entrare in casa, ha estratto l'arma intimandogli di consegnargli i soldi contanti che aveva con sé.

Due giorni dopo, verso le 21, il 51enne, sempre col volto coperto da mascherina e pistola nascosta tra i giornali si è ripresentato alla porta dell'abitazione del 66enne dicendo che aveva bisogno di soldi. Il 66enne, colto dal panico, gli ha consegnato un assegno di 200 euro e prima di andare via, ringraziando, il rapinatore ha detto che sarebbe tornato all'inizio della settimana successiva. I carabinieri analizzate le testimonianze raccolte, hanno individuato il 51enne, già noto alle forze dell'ordine per svariati reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

È stata eseguita una perquisizione domiciliare nella sua abitazione e l'uomo quale ha consegnato una scacciacani Bruni calibro 8 mm con caricatore e 10 cartucce a salve compatibile con quella descritta dalla vittima. Sono stati anche trovati una camicia del tutto simile a quella indossata dal rapinatore e un assegno di150 il cui furto era stato denunciato dalla titolare di un negozio di illuminazione due settimane prima. Per questo è stato indagato anche per il reato di ricettazione mentre per le rapine si trova in carcere.

