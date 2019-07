Rapina in banca a Milano: undici persone sequestrate per 50 minuti in uno stanzino

Rapina in banca a Milano. Undici persone, tra clienti e dipendenti, sono state sequestrate per 50 minuti da due rapinatori che hanno fatto irruzione in una filiale della Ubi Banca a Milano, in viale Washington. I due, col volto scoperto, sono entrati nell'istituto alle 12.50 e sono scappati dopo aver preso i soldi contenuti nelle casse degli sportelli bancomat temporizzati, la cui somma non è stata ancora calcolata.



Uno dei banditi era armato di taglierino e sotto la minaccia dell'arma è riuscito a raggruppare i presenti e a condurli in uno stanzino al primo piano per poter agire più comodamente. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, hanno atteso circa mezz'ora l'apertura degli sportelli. Gli ostaggi, che non hanno subito alcuna violenza, sono riusciti a liberarsi e a chiamare i soccorsi attorno alle 13.40. Per alcuni di loro è stata necessaria la visita dei paramedici del 118 per lo stato di choc.

Martedì 9 Luglio 2019, 19:53

