Ramy, l'eroe del bus che perde il bus per andare dal Papa

Ramy, il ragazzo eroe che salvò gli amici dal dirottamente del pullman, ha perso il bus che ha portato i compagni dal Papa

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

Mercoledì in piazza San Pietro a incontrare Papa Francesco c'erano tutti tranne lui, il piccolo eroe che con la sua prontezza ha fatto sì che i compagni uscissero indenni dal dirottamento del loro scuolabus. Perché Ramy Shehata, il 13enne di origini egiziane che, insieme al coetaneo Adam El Hamami, ha chiamato il 112 dal fondo dell'autobus dirottato il 20 marzo da Ousseynou Sy su una strada dell'hinterland Milanese, ha invece perso il pullman per piazza San Pietro, come rivela l'agenzia AdnKronos.«Mio padre ha risposto tardi alla chat dei genitori nella quale si organizzava il viaggio a Roma per andare dal Papa - spiega Rami - così non c'era più il posto per me. Mi dispiace moltissimo, sono felice per i miei compagni che sono riusciti a vederlo, perché sono i miei fratelli, ma resto con il desiderio di abbracciare Papa Francesco».