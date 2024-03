Ragazza di 14 anni cade dalla giostra, batte la testa e perde conoscenza: è grave

Dramma a Bellano, sul lago di Como. Una ragazzina di 14 anni è caduta dall'altalena, ha picchiato la testa a terra perdendo conoscenza. E' successo sabato sera nei giardinetti: lo riferisce il Giorno. La 14enne, dopo aver disputato una partita di pallavolo, con gli amici stava giocando su una giostrina sospesa. Probabilmente non si è assicurata bene o non ha chiuso in maniera adeguata le cinghie di sicurezza, si è sbilanciata ed è stata catapultata a terra.

Per la botta presa a seguito della caduta, la 14enne è svenuta. Immediatamente soccorsa, è stata trasferita d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco, dove è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti e ricoverata in osservazione per un trauma cranico commotivo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 12:13

