Pullman di studenti si ribalta mentre li porta a scuola: a bordo 20 ragazzi, paura nel Bresciano

di Redazione web

Un pullman a bordo del quale viaggiavano una ventina di studenti diretti a scuola si è ribaltato su un fianco nella prima mattinata di lunedì ad Azzano Mella, nel Bresciano. È accaduto poco prima delle sette in via Caduti del Lavoro, una strada di campagna che si collega a Corticelle. Il mezzo si è ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare.

Il pullman degli studenti ribaltato

Sul posto sono arrivati i carabinieri, diversi ragazzi sono stati medicati o ricoverati in ospedale ma nessuno è ferito in modo grave. Da Brescia si è levato l'elisoccorso e sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 08:35

