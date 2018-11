Ha confessato e chiesto perdono lo studente dell'istituto nel Milanese dove un'insegnante è stata aggredita con il lancio di alcune sedie, lo scorso 29 ottobre. Secondo quanto riportato oggi dal

Vimercate, professoressa presa a sediate dagli alunni

avrebbe detto di «aver fatto una cosa stupida» e che non avrebbe voluto «ferire nessuno».La professoressa colpita è una docente di storia di 55 anni che stava tenendo una lezione all'interno dell'istituto secondario superiore «Floriani» di Vimercate (Monza).Il caso aveva scatenato polemiche a livello nazionale, tanto che alcuni giorni dopo gli studenti, in corteo, avevano deciso di smarcarsi dall'immagine di 'scuola di bullì creatasi dopo l'episodio. La professoressa aveva riportato lesioni guaribili in cinque giorni. Alla luce della confessione del ragazzo, per giorni nessuno si era voluto assumere la responsabilità del gesto, ora la docente potrebbe anche decidere di ritirare la querela. La confessione arriva con la firma su una lettera di scuse consegnata all'insegnante che ieri è tornata in aula dopo la malattia: «La spalla è guarita - ha detto ai colleghi che l'hanno accolta calorosamente - ma il cuore no».