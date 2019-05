Record di 15mila presenze alla Adidas Runners Polimirun Spring 2019: grande festa al Politecnico

adidas runners PolimiRun Spring, la run organizzata dal Politecnico di Milano in partnership con adidas runners, la community di adidas dedicata al mondo del running, e aperta a tutta la città. Il più grande evento sportivo universitario italiano riconferma il suo successo, raccolto negli anni anche grazie al suo scopo benefico che lo ha caratterizzato fin dalla prima edizione: dal 2016 al 2018 il Politecnico ha raccolto 200.000€ per la creazione di nuove borse di studio dedicate agli studenti sportivi dell'Ateneo.







Nel 2019 il ricavato dalle iscrizioni sarà utilizzato per la realizzazione del nuovo Campus di Architettura di via Bonardi: il progetto - da un’idea di Renzo Piano donata al Politecnico - mira a costruire una nuova porzione di città green, all'avanguardia e aperta a tutti i cittadini Milanesi. Dalle iscrizioni, quest'anno sono stati raccolti 150.000 €, per dare vita alla Milano del Futuro! Il percorso della PolimiRun Spring è partito dal Campus Bovisa, ha attraversato le vie cittadine e si è concluso in piazza Leonardo da Vinci dove sorgerà il nuovo campus. L’adidas Runners PolimiRun Spring ha visto la partecipazione di atleti di spicco come Simone Anzani, pallavolista centrale del Modena Volley e della Nazionale Italiana di Volley, Sara Galimberti e Zohair Zhair (vincitore assoluti della adidas Runners PolimiRun 2018). Al termine delle premiazioni la festa è proseguita con la musica di RDS 100% Grandi Successi.



progetto Road to PolimiRun è diventato un appuntamento fisso, allenamenti preparatori alla run che si sono svolti ogni martedì e giovedì sera al Centro Sportivo Giuriati dedicati a tutti gli iscritti alla gara. Il Politecnico di Milano dà appuntamento ai suoi runners al prossimo inverno, con la PolimiRun Winter 2019, la trail run di 10 km che parte e arriva al Campus di Lecco del Politecnico.



adidas Runners è un movimento globale nato per supportare ed unire i runners di tutto il mondo. È una vera e propria community aperta a tutte le persone che vogliono sia allenarsi divertendosi sia prepararsi intensamente per dare il massimo in gara e celebrare insieme i propri successi. Entrare in questa community permette a tutti i membri, di tutti i livelli di preparazione, di avvalersi di piani personalizzati, dei consigli di coach esperti e di servizi esclusivi per raggiungere i propri obiettivi e trovare quel giusto equilibrio psicofisico, di corpo e mente, che solo la corsa può dare. Per informazioni sugli appuntamenti e partecipare alle run è necessario riservare il proprio posto su: https://www.adidas.it/adidasrunners/it_IT/

