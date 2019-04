Torna la Polimirun, in 15mila di corsa dalla Bovisa al Politecnico per finanziare il nuovo campus

Politecnico di Milano, alla presenza del Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, la nuova edizione della adidas runners PolimiRun Spring, la corsa milanese organizzata dal Politecnico di Milano. Domenica 19 maggio saranno 15.000 i PolimiRunners al nastro di partenza: studenti, dipendenti e laureati dell'Ateneo taglieranno il traguardo insieme ad amici, familiari e a tutti i cittadini e gli amanti del running. Il più grande evento sportivo universitario italiano deve il suo successo allo scopo benefico che lo ha caratterizzato fin dalla sua prima edizione: dal 2016, anno di nascita della PolimiRun, al 2018 il Politecnico ha raccolto 200.000 euro per la creazione di nuove borse di studio destinate ai futuri architetti, designer e ingegneri meritevoli del Politecnico.







Nel 2019 il ricavato dalle iscrizioni sarà utilizzato per la realizzazione del nuovo Campus di Architettura di via Bonardi: il progetto - da un'idea di Renzo Piano donata al Politecnico - non prevede solo nuove aule e nuovi spazi di lavoro, studio e svago destinate agli studenti dell'Ateneo, ma mira a costruire una nuova porzione di città. Innovativi spazi vivibili e aperti ai cittadini che legano in modo sempre più indissolubile gli edifici del Campus alla città di Milano. L'obiettivo dell'Ateneo è stato raggiunto in meno di tre mesi dall'apertura delle iscrizioni: raccogliere almeno 150.000 euro per finanziare il nuovo campus. Il percorso della PolimiRun Spring assume quindi maggiore significato, partendo dal Campus Bovisa La Masa, attraversando le vie cittadine per 10 km e arrivando infine in piazza Leonardo da Vinci, di fronte alla sede storica dell'Ateneo, nei pressi di via Bonardi, dove sorgerà il nuovo campus. Presentata al, alla presenza del Rettore del Politecnico Ferruccio Resta, la nuova edizione della, la corsa milanese organizzata dal Politecnico di Milano. Domenica 19 maggio sarannoal nastro di partenza: studenti, dipendenti e laureati dell'Ateneo taglieranno il traguardo insieme ad amici, familiari e a tutti i cittadini e gli. Il più grande evento sportivo universitario italiano deve il suo successo allo scopo benefico che lo ha caratterizzato fin dalla sua prima edizione: dal 2016, anno di nascita della PolimiRun, al 2018 il Politecnico ha raccolto 200.000 euro per la creazione di nuove borse di studio destinate ai futuri architetti, designer e ingegneri meritevoli del Politecnico.Nel 2019 ildi via Bonardi: il progetto - da un'idea di Renzo Piano donata al Politecnico - non prevede solo nuove aule e nuovi spazi di lavoro, studio e svago destinate agli studenti dell'Ateneo, ma mira a costruire una nuova porzione di città. Innovativi spazi vivibili e aperti ai cittadini che legano in modo sempre più indissolubile gli edifici del Campus alla città di Milano. L'è stato raggiunto in meno di tre mesi dall'apertura delle iscrizioni: raccogliere almeno 150.000 euro per finanziare il nuovo campus. Il percorso della PolimiRun Spring assume quindi maggiore significato,di fronte alla sede storica dell'Ateneo, nei pressi di via Bonardi, dove sorgerà il nuovo campus.

Per il terzo anno consecutivo adidas runners, la community di adidas dedicata al mondo del running, è title sponsor della PolimiRun Spring. Tra le principali iniziative nate dalla collaborazione con adidas, il progetto Road to PolimiRun è un ciclo di incontri e di allenamenti preparatori alla gara. Si contano in media 100 partecipanti ad ogni incontro e oltre 300 partecipanti unici. Confermata la partnership con RDS che trasformerà la manifestazione sportiva in un evento di musica e intrattenimento per gli atleti e il pubblico. Un'iniezione di entusiasmo che coinvolgerà i partecipanti all'arrivo, un ricco programma di animazione e sorprese condotto da RDS, radio ufficiale della adidas runners PolimiRun Spring 2019.



Al Politecnico si fa sport tutto l'anno perchè lo sport permette di creare un gruppo e di sentirsi parte di esso, condividendo gli stessi obiettivi, le stesse difficoltà e la stessa volontà di superarle. Il Politecnico è luogo di incontro e di condivisione, in cui tutti possono sentirsi parte di una comunità: la community politecnica. In occasione della PolimiRun, i laureati del Politecnico iscritti alla corsa, che rappresentano circa il 20 per cento del totale, tornano con gioia al Politecnico per rivivere in una giornata di festa il luogo che li ha accompagnati per un lungo periodo della loro vita.



Il mondo del running del Politecnico è oggi costituito da due corse annuali - la PolimiRun Spring in primavera, a Milano e la PolimiRun Winter in inverno, a Lecco - e due filoni di allenamenti di running: i PolimiRun Training, aperti a tutti, che si svolgono nei mesi che precedono le PolimiRun, il martedì e il giovedì sera con i coach degli adidas Runners; il Running Politecnico, un vero e proprio corso di running riservato a studenti e dipendenti dell'Ateneo. Tutti i lunedì e tutti i mercoledì al Centro Sportivo Giuriati alle 7:30 prima di andare a lezione, alle 13 durante la pausa pranzo o alle 18.30 dopo la giornata di studio.

Ultimo aggiornamento: 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA