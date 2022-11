PizzaUp&Friends: la festa della pizza gourmet agli East End Studios di Milano

di Claudio Burdi

Per la prima volta PizzaUp, il simposio per professionisti della pizza italiana contemporanea, apre le sue porte al pubblico con PizzaUp&Friends, un evento nell’evento dal fine benefico in scena, dalle 19 alle 23.30, negli spazi dello Studio 90 degli East End Studios in via Mecenate 88/A.

Un lunedì sera diverso e goloso per un’occasione unica a cui tutti gli amanti della pizza non possono davvero mancare anche perchè l’intero ricavato della serata sarà devoluto a favore di Food for Soul, progetto di Massimo Bottura e Lara Gilmore, che lotta contro lo spreco alimentare e realizza refettori per i più fragili in tutto il mondo.

Ecco perchè Petra Molino Quaglia, l’azienda di Vighizzolo d’Este (PD) leader mondiale nella produzione di farine e di prodotti per la panificazione, la pasticceria, la pizzeria e la buona cucina, ha deciso di organizzare una grande festa per palati gourmet (e non solo) ricca di sorprese e ospiti speciali.

Infatti chi parteciperà a PizzaUp&Friends, oltre a poter assaggiare le gustose creazioni realizzate da più di cento tra i migliori pizzaioli italiani potrà sorseggiare i cocktail del celebre mixologist Dom Carella; assistere allo show condotto dal critico eno-gastronomico e personaggio televisivo Paolo Vizzari; ridere a crepapelle con i famosi youtuber Casa Surace che presentano il loro nuovissimo progetto "Pizzadagiù”; ammirare le coreografie degli Urban Theory, la crew di danzatori più viral del web; assistere alla performance live di Trilok Gurtu, percussionista, batterista e musicista indiano di fama internazionale mentre compone sul suono di un molino in funzione e scatenarsi poi con i djset di Paola Iezzi, Dankan e Ciano Brown.

L’ingresso a 30 euro comprende un cocktail e due tranci di pizza, acquistabile online dal sito dell’evento o direttamente a questo link.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 18:06

