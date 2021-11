«Non riesco più a ritirare la pensione». E per aiutarlo arriva la Volante

Qualche volta ci sono storie piccole, ma che fanno bene al cuore. E che sono belle da raccontare. Come la piccola vicenda a lieto fine del signor Francesco. Milanese, pensionato, vive da solo, da tempo ha difficoltà a camminare e andare in Posta a ritirare la pensione diventa sempre più faticoso. Il signor Francesco non si perde d'animo e chiama il «112» chiedendo aiuto alla polizia per andare a ritirare la pensione di ottobre. E dalla centrale operativa della Questura parte una Volante, la Padova, con due agenti che lo accompagnano all'ufficio postale più vicino. Ritirato il suo stipendio, Francesco ha deciso di dire grazie via radio. Poche parole, ma sincere: «Voglio ringraziare la polizia per la gentilezza dimostrata e per tutto quello che hanno fatto per me». Il video è stato pubblicato sui profili social della Questura.



Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 08:39

