Dà fuoco alla convivente incinta: arrestato per tentato omicidio. Lei ha ustioni sul 50% del corpo

Un uomo di 41 anni, di cittadinanza romena, ha cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese dandole fuoco con dell'alcol: è successo a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia. La donna ha riportato ustioni per il 50% del corpo ed è ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata. I carabinieri di Bereguardo (Pavia) hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 13:12

