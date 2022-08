Passante Milano, Rfi al lavoro per la ripresa della circolazione. Sequestrato il tratto tra Dateo e Porta Vittoria

Dopo che ieri la Procura di Milano ha disposto il dissequestro e la restituzione a Rfi Spa del tratto di coppia delle rotaie del passante di Milano sequestrate tra le fermate Dateo e Porta Vittoria in seguito alle anomalie riscontrate nelle scorse settimane, Rfi in una nota chiarisce che è al lavoro per la ripresa della circolazione.

«Rete Ferroviaria Italiana, in seguito all'esito del dissequestro operato dalla Autorità Giudiziaria, è già al lavoro per consentire una rapida ripresa della circolazione dei treni sul Passante di Milano», si legge in una nota di Rfi. «Il Gestore della Rete - prosegue il comunicato - offre la più ampia disponibilità, come auspicato e suggerito dalla Procura, e come avvenuto fin dalle segnalazioni di Trenord dei primi di luglio, a proseguire in modo congiunto gli approfondimenti e i rilievi già fatti sull'infrastruttura e sul materiale rotabile al fine di un ritorno progressivo alla normalità».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 21:26

