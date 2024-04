Palazzo in via Montenapoleone venduto per 1,3 miliardi comprato da Kering: è la transazione più alta di sempre in Italia L'acquisto del colosso francese del lusso







di Redazione web Nel palazzo di via Montenapoleone 8 a Milano si affacciano la pasticceria Cova, le boutique di Prada, di Ysl e, presto, di Burberry. Ieri l'immobile, 4 piani, 48 finestre, è stato comprato per 1,3 miliardi di euro dal gruppo Kering, colosso francese del lusso che ha fra i suoi brand Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Pomellato. Si tratta della maggiore transazione di sempre in Italia per importo investito su un singolo asset. Il palazzo del Settecento è diventato di Kering tecnicamente acquisendo la società proprietaria dell'immobile, gestita da Kryalos (advisor) e controllata da Blackstone. L'investimento - si legge in una nota - si «inquadra all'interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue maison». Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 08:46

